Milli sporcu Karataş'ın tercihi 'Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor' oldu
Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Karataş, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Istanbul
Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Karataş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor
Fatih Karataş, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir oylamaya katıldık. Kategorilerin hepsini inceledim. Gayet güzeldi. Zaten direkt gözüme çarpanlara oy verdim. Başarılı organizasyonundan dolayı Anadolu Ajansını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Beytullah'ın azmi