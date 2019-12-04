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Kurumsal Haberler

Milli sporcu Karataş'ın tercihi 'Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor' oldu

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Karataş, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammed Gencebay Gür   | 04.12.2019
Milli sporcu Karataş'ın tercihi 'Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor' oldu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür /AA

Istanbul

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Karataş, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.


Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor

Fatih Karataş, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir oylamaya katıldık. Kategorilerin hepsini inceledim. Gayet güzeldi. Zaten direkt gözüme çarpanlara oy verdim. Başarılı organizasyonundan dolayı Anadolu Ajansını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Beytullah'ın azmi

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