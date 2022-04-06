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Kurumsal Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, AA, sorumluluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sarp Özer   | 06.04.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, AA, sorumluluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmektedir

Ankara

Akar, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mektubu gönderdi.

Ülkenin ve asil milletin sesini tüm dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akar, şunları kaydetti:

"Üstlenmiş olduğu tarihi görevi bir asırdan fazla sürede başarıyla sürdüren Anadolu Ajansı, bugün de milletimizi bilgilendirme ve bilinçlendirme noktasında sorumluğunu büyük bir özveri ve başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar ülkemizin sesini tüm dünyaya duyurmak için fedakarca görev yapan Anadolu Ajansının 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm çalışanlarına sağlık ve başarılar diliyoruz."​​​​​​​

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