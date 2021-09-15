Dolar
8.43
Euro
9.96
Altın
1,791.64
ETH/USDT
3,535.70
BTC/USDT
47,954.00
BIST 100
1,423.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sakarya'da meydana gelen hortum kameralara yansıdı
logo
Kurumsal Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

Sarp Özer   | 15.09.2021
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün, Bakan Akar'a nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı 81 ilde yüzde 65'i geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 28 bin 224 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 1708 kişi hayatını kaybetti
Ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

Milli Savunma Bakanı Akar İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Akar: Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı

Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti

Bulgaristan Haber Ajansı Genel Müdürü Valchev, AA'yı ziyaret etti