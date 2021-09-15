Milli Savunma Bakanı Akar, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün, Bakan Akar'a nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.