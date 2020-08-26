Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.