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Kurumsal Haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Selma Kasap   | 26.08.2020
Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Akar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

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