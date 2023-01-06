Milli pentatlet İlke Özyüksel'in tercihi "Bulutlarda dolaşmak" oldu
Türkiye'yi modern pentatlon branşında olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan İlke Özyüksel, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Gün ışığı ağları
Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon branşında Türkiye'yi ilk kez temsil ederek 35'inci olan, Japonya'daki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı ise 5'inci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan İlke Özyüksel, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "spor", "haber" ile "çevre ve yaşam" kategorilerinde oy kullandı.
Bulutlarda dolaşmak
"Spor" kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" adlı fotoğrafına oy veren İlke Özyüksel, "haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", "Çevre ve yaşam" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları" isimli karelerini seçti.
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