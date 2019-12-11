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Kurumsal Haberler

Milli okçu Mete Gazoz'un tercihi 'Süper Ay' oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Musa Samur   | 11.12.2019
Milli okçu Mete Gazoz'un tercihi 'Süper Ay' oldu Fotoğraf: Fatih Kurt / AA

Ankara

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında iki yıl üst üste altın madalya kazanan, Antalya ve Şanghay ayaklarında kürsüye çıkan, Avrupa ve dünya rekorları kıran Mete Gazoz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun, "Selin Ardından" fotoğrafı için oy kullanan Mete, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay" karesini tercih etti.

Milli okçu, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'nun "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" fotoğrafı için oy verdi.


Süper Ay

Mete, "Şahika Ercümen'den Dünya Rekoru" fotoğrafını, "Çok güzel bir fotoğraf. Türk bayrağının sudaki yansıması beni etkiledi." sözleriyle yorumladı.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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