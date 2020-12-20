Euro
9.35
Dolar
7.63
BIST 100
1,408.32
Altın
1,880.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul, Eminönü Meydanı
logo
Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Çakmak   | 20.12.2020
Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu

Ankara

Milli motosikletçi Deniz Öncü, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğraf oy kullandı.

Milli motosikletçi, spor kategorisinde Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" isimli fotoğrafını seçti.

Bu fotoğrafı oylamasına ilişkin Deniz Öncü, "Hamilton, Türkiye yarışının favori ismiydi. O hafta sonu antrenman ve sıralamalarda iyi iş çıkarmamasına rağmen yarış günü klasını gösterdi. Şampiyon gibi mücadele edip adını motor sporları tarihine yazdırdı. 7 kez şampiyon olmak Formula 1'de hiç kolay bir iş değil. Bu nedenle bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.

Haber kategorisinde oyunu Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu" isimli fotoğrafı için kullanan milli sporcu, yaşam kategorisinde de Juancho Torres'in "Kolombiya’da okullarda ev yapımı maskeler" adlı fotoğrafına oy verdi. 



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Londra'da Kovid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılacağını duyan halk mağazalara koştu
ABD'de ocak ayının ilk haftasına kadar 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacak
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Kovid-19 aşısının neden olduğu alerjik tepkileri araştırıyor
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Başbakan Netanyahu'ya yapıldı
'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda terimlerin açıklamalarına da yer verildi

Benzer haberler

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün tercihi 'Hamilton'un zaferi' oldu

Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam 'Tır dorsesinde umuda yolculuk'u seçti

Milli boksör Busenaz Sürmeneli 'ABD'de doktorun koranavirüs yorgunluğu' fotoğrafını seçti

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklar yeni tesislerine kavuştu

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan çocuklar yeni tesislerine kavuştu

Uşak Valisi Funda Kocabıyık 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık 'Koronavirüsle zorlu mücadele'yi seçti
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tercihi, 'Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tercihi, 'Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken'