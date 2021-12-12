Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 kategoride tercihini yaptı.

Fatih Çakmak   | 12.12.2021
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'

Ankara



AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ay-yıldızlı motosikletçi, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Bahattin Sofuoğlu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığında görev yapan 28 yaşındaki Pilot Komiser Yardımcısı Özge Karabulut'un "Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu" olarak tarihe geçtiği anları anlatan fotoğrafına oy verdi.

Ay-yıldızlı sporcu, yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse yönelik terör saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca"nın şehidin Kahramanmaraş'taki ailesiyle yeni hayatını anlatan fotoğrafını tercih etti.

Geçen sezon Türkiye'yi Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda başarılı bir şekilde temsil eden, 2022'de ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda yeni takımıyla yarışlara katılacak Bahattin Sofuoğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında spor kategorisinde tercihini Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki fotoğraf karesinden yana kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu'

Hatay'da zeytin hasadı işçileri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Yalova Valisi Erol 'Annenin feryadı'nı şeçti

İHH gönüllüleri 'Çöplükteki yaşam'ı seçti

İHH gönüllüleri 'Çöplükteki yaşam'ı seçti
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları favori AA karelerini seçti

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları favori AA karelerini seçti
Adıyaman Valisi Çuhadar'ın tercihi 'Orantısız güç'

Adıyaman Valisi Çuhadar'ın tercihi 'Orantısız güç'