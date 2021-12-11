Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol 'Savaşın yıkamadığı hayaller'i seçti
Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Meltem, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kumite +61 kiloda mücadele eden milli sporcu, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın çektiği "Mucize kurtuluş" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" adlı fotoğrafını seçen Meltem, spor kategorisinde ise tercihini Muhammed Said'in çektiği "Savaşın yıkamadığı hayaller" isimli fotoğraftan yana kullandı.
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