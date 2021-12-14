Milli karateci Eray Şamdan tercihini 'Bırakmam' isimli fotoğraftan yana kullandı
Milli karateci Eray Şamdan, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.
İstanbul
Milli karateci Eray Şamdan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eray, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kumite 67 kiloda gümüş madalya kazanan milli karateci, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafını seçen Eray, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.
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