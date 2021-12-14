Milli güreşçi Yasemin Adar'ın tercihi 'İlk kadın taarruz helikopter pilotu' oldu
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren milli sporcu, "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafa oy verdi. Adar, ilkleri gerçekleştiren bir kadını konu aldığı için bu tercihi yaptığını söyledi.
İstanbul
Milli güreşçi Yasemin Adar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yasemin, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.
İlk kadın taarruz helikopter pilotu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü olarak kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren milli sporcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın çektiği "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Yasemin, kendisi gibi ilkleri gerçekleştiren bir kadını konu aldığı için bu tercihi yaptığını söyledi.
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri
Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" adlı fotoğrafını seçen Yasemin, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve kendisinin Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.
Bırakmam