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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Milli Güreşçi Taha Akgül'ün tercihi olimpiyat şampiyonu 'Mete Gazoz' oldu

Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, "Şampiyon Mete Gazoz", "Aç kalan minik yürekler" ve "Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğraflarına oy verdi.

Halil İbrahim Avşar   | 20.12.2021
Milli Güreşçi Taha Akgül'ün tercihi olimpiyat şampiyonu 'Mete Gazoz' oldu

Ankara

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taha Akgül, haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yaptı.

Taha, spor kategorisinde, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un sevincini yansıtan, Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafını tercih etti.


Şampiyon Mete Gazoz

Haber kategorisinde oyunu Mohammed Hamoud tarafından Yemen'de çekilen "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğraftan yana kullanan milli güreşçi, yaşam kategorisinde ise İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Aç kalan minik yürekler

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Taha, fotoğrafları çok beğendiğini söyledi.

Taha Akgül, Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz'un sevincini paylaştıklarını belirterek, "Zaten Tokyo'da beraberdik. Ülkemize çok önemli bir altın madalya kazandırdı. Bu nedenle Mete'yi seçtim. Mete çok mütevazi bir kardeşimiz, o heyecanı beraber yaşadık." dedi.


Oğullarının emaneti “Atmaca”

Yemen'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiğine işaret eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu, "Bu duruma çok üzülüyorum, aç, susuz kalıyorlar. Biz burada tokuz ama Müslüman çocuklar zorluklar yaşıyor. O yüzden insan üzülüyor, kendi evladını onun yerine koyuyor, empati yapıyor. En suçsuz olanlar en çok etkilenenler oluyor." diye konuştu.

"Oğullarının emaneti Atmaca" fotoğrafını da çok etkileyici bulan Taha, "Görev yaptığı arama köpeğinin şehidimizin fotoğrafına bakması beni çok duygulandırdı. Allah şehitlerimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.



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