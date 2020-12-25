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Spor, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Milli güreşçi Metehan Başar 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un grekoromende 2 kez dünya şampiyonluğu yaşayan milli güreşçisi Metehan Başar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Emrah Oktay   | 25.12.2020
Milli güreşçi Metehan Başar 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti Fotoğraf: Mehmet Eser / AA

İstanbul

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Metehan Başar, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafı tercih eden milli sporcu, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in çektiği "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafa oy kullandı.

Metehan, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın çektiği ve Siirt'te çocukların kendi imkanlarıyla yaptığı sahada voleybol oynadığının görüldüğü "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafı seçti.

Milli güreşçi, oylamada yer alan karelerle ilgili, "Fotoğrafların hepsi çok iyi. Bazılarında acı kareler var ama çok iyi çekilmiş." ifadelerini kullandı.

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