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Türkiye, Kurumsal Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'na konuk olacak.

Ferdi Türkten   | 29.12.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek

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