Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.