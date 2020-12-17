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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Milli çekiççi Özkan Baltacı favori AA karelerini seçti

Milli çekiççi Özkan Baltacı, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Gazioğlu   | 17.12.2020
Milli çekiççi Özkan Baltacı favori AA karelerini seçti

Kahramanmaraş

Milli çekiççi Özkan Baltacı, Anadolu Ajansı (AA) AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Milli sporcu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Ermenistan'ın Gence Saldırısı" fotoğrafını seçti.

Tüm fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını ifade eden Özkan Baltacı, AA muhabirlerine çalışmalarında başarı diledi.

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