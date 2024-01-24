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Kurumsal Haberler

Milli boksör Güneri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti

Dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Orhan Kuzu  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Milli boksör Güneri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Güneri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğraflarını oylayan Güneri, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Güneri, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarına oy verdi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Güneri, "Fotoğrafları seçmekte çok zorlandım. Çeken arkadaşların eline sağlık, gerçekten çok güzel fotoğraflar çekmişler. Bazı resimler yüreğimizi burktu. Gurur duyduğumuz, üzüldüğümüz ve ağladığımız fotoğraflar var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

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