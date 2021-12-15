Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun oyu 'Bırakmam'a
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Istanbul
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Buse Naz, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 51 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu, haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "İstanbul'da bayram namazı" adlı fotoğrafını seçen Buse Naz Çakıroğlu, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.
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