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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Erkan Tiryaki   | 23.12.2020
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 'Lastiklerden voleybol sahası'nı seçti

Ankara

Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Buse Naz, haber kategorisinden Arif Hüdaverdi Yaman'ın çektiği "İşitme engelli hastayla iletişim", fotoğrafını seçti.


İşitme engelli hastayla iletişim

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafını beğenen başarılı boksör, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafı için oy kullandı.


Lastiklerden voleybol sahası

Milli boksör, fotoğrafların hepsini çok beğendini ve aralarında seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.




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