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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 'Van'da çığ felaketi'ni seçti

Milletvekili Fendoğlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

Volkan Kaşik   | 29.12.2020
MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu 'Van'da çığ felaketi'ni seçti

Malatya

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yarışma hakkında bilgi alan Fendoğlu, AA muhabiri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Milletvekili Fendoğlu, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.


Van'da çığ felaketi

Oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Fendoğlu, AA çalışanlarına başarılar diledi.


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