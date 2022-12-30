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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.

Ahmet Bayram   | 30.12.2022
MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu Fotoğraf: Yusuf Böyük/AA

Manisa

Akçay, partisinin il başkanlığı hizmet binasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.


Sen aydınlatırsın geceyi

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu" ile Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğraflarını seçen Akçay, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" ve İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" karelerine oy verdi.


Görev tamam

Akçay, AA'nın gelenekselleşmiş oylamasında fotoğrafları yer alan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.


Şampiyonlar

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