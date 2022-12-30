MHP Grup Başkanvekili Akçay'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sen aydınlatırsın geceyi" oldu
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Manisa
Akçay, partisinin il başkanlığı hizmet binasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Sen aydınlatırsın geceyi
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG’un ilk yolculuğu" ile Özkan Bilgin'in "Görev tamam" fotoğraflarını seçen Akçay, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" ve İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" karelerine oy verdi.
Görev tamam
Akçay, AA'nın gelenekselleşmiş oylamasında fotoğrafları yer alan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.
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Şampiyonlar