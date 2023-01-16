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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyunu "Görev tamam" adlı fotoğrafa verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" adlı Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağının dikildiğini gösteren fotoğrafa oy verdi.

Esin Işık   | 16.01.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli, oyunu "Görev tamam" adlı fotoğrafa verdi Fotoğraf: Mehmet Kaman - AA

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

MHP Genel Başkanı, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" adlı Van'da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı'nın zirvesine Türk bayrağının dikildiğini gösteren fotoğrafa oy vererek "Teröre son veren Mehmetçiğe selamlar." dedi.


Görev tamam

"Çevre ve yaşam" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" isimli 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yükselen ayın fotoğrafını oylayan Bahçeli, "(Çanakkale geçilmez) diyorduk, şimdi de insanlığın hizmetinde." ifadesini kullandı.


Sen aydınlatırsın geceyi

Bahçeli, "spor" kategorisinde Cüneyt Çelik'in "beygir gücü" adlı otomobil sporlarında 2021'de şampiyonluk kazanan pilotların, buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla yarış yaptığını gösteren fotoğrafı seçti.


Beygir gücü

"Hepsini tebrik ediyorum"

Bahçeli, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek "Çok güzel, arkadaşlara teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı çalışanlarının, dünyayı ve Türkiye'yi okurken yakaladıkları en önemli unsurların takdimi, insanlığa büyük bir hizmet olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada MHP Genel Başkanı Bahçeli, Afganistan'ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde, himayesinde faaliyetlerini sürdüren öksüz ve yetim Türkmen çocukların kaldığı Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu ile ilgili fotoğraf albümünü gösterdi.

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