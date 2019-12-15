Mevsimlik işçilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini belirledi.
Bilecik
Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Marul hasadında çalışan kadınlardan Ayşe Öztürk, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın ''Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'', yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Beyaz yürüyüş
Fatma Seyhan da haber, yaşam ve spor kategorilerinde sırasıyla Sergen Sezgin'in ''Şehitlere saygı'', Halil Fidan'ın ''Harran'da yaşam'' ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.
Millilerden asker selamı
Seçkideki fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten işçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.
Şehitlere saygı
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