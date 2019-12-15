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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Mevsimlik işçilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori karelerini belirledi.

Harun Reşit Kaymaz   | 15.12.2019
Mevsimlik işçilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde seralarda çalışan mevsimlik işçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Marul hasadında çalışan kadınlardan Ayşe Öztürk, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın ''Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü'', yaşamda Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Beyaz yürüyüş

Fatma Seyhan da haber, yaşam ve spor kategorilerinde sırasıyla Sergen Sezgin'in ''Şehitlere saygı'', Halil Fidan'ın ''Harran'da yaşam'' ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.


Millilerden asker selamı

Seçkideki fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten işçiler, emeği geçenlere teşekkür etti.


Şehitlere saygı

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