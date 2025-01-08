Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Gün Doğumunda İHA" oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Coşkun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün Doğumunda İHA" başlıklı fotoğrafını tercih eden Coşkun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın "Umut Var" fotoğrafına oy verdi.
"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Osmancan Gürdoğan'ın çektiği "Ankara" fotoğrafından yana kullanan Coşkun, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı fotoğrafını seçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.