Dolar
35.35
Euro
36.45
Altın
2,654.06
ETH/USDT
3,227.80
BTC/USDT
93,144.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Gün Doğumunda İHA" oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Gün Doğumunda İHA" oldu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Coşkun, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün Doğumunda İHA" başlıklı fotoğrafını tercih eden Coşkun, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'ın "Umut Var" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Osmancan Gürdoğan'ın çektiği "Ankara" fotoğrafından yana kullanan Coşkun, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" başlıklı fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık hakkında karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis
Rize'de iki PTT çalışanını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Gün Doğumunda İHA" oldu

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun'un, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Gün Doğumunda İHA" oldu

DSP Genel Başkanı Aksakal'ın tercihi "Teknofest" oldu

TDV Genel Müdürü Turan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Şehrin hayaleti"ni tercih etti

Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkmen Basın Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Erbiloğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İTB Başkanı Kestelli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan "Yılın Kareleri"ni oyladı

İTB Başkanı Kestelli ve İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan "Yılın Kareleri"ni oyladı
Hakkari'de karla mücadele ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Hakkari'de karla mücadele ekibi AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet