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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Mete Gazoz'un 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihi 'Bırakmam' oldu

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasında spor kategorisinde tercihini milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Emrah Oktay   | 10.12.2021
Mete Gazoz'un 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında tercihi 'Bırakmam' oldu

Istanbul

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Mete, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren milli sporcu, haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafını seçen Mete Gazoz, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve milli güreşçi Yasemin Adar'ın Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.

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