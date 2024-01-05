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Kurumsal Haberler

Meşhur Tekirdağ köftesinin ustaları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Coğrafi işaret tescilli meşhur Tekirdağ köftesinin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Mesut Karaduman  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Meşhur Tekirdağ köftesinin ustaları AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Köfteciler Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda dükkanı bulunan köfte ustası Kamil Nallar, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" fotoğrafını, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze:Kanıt" kategorisinden ise Ali Jadallah'ın "Son sığınak" fotoğrafını oyladı.


Depremzede bebekler

Çevre ve yaşam kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" fotoğraflarını seçen Nallar, spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.


Boğazda bir dev 

Köfteci Murat Akyüz de "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Toz duman" karesine oy verdi.


Toz duman

Akyüz, çevre ve yaşam kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.


Dünyanın sultanları 

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