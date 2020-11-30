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Kurumsal Haberler

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA'yı ziyaret etti

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Nuri Aydın   | 30.11.2020
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA'yı ziyaret etti Fotoğraf: Aykut Ünlüpınar/AA

Ankara

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'yi, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı.

Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat da hazır bulundu.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, AA'nın haberlerinde Filistin konusuna gösterdiği ilgi ve hassasiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, cesur ve ilkeli haberciliği dolayısıyla AA'ya teşekkürlerini iletti.

Sabri, Türkiye'nin Kudüs politikasından övgüyle söz ederek, AA'nın haber ve yayınlarının, bölgedeki gelişmelerin dünyaya durulmasında hayati rol oynadığını ve bu politikanın devam ettirilmesinin umutlarını diri tutacağını vurguladı.

AA'yı ilgiyle takip ettiğine dikkati çeken Sabri, Türkiye'nin Filistin'le ilişkisinin yeni değil asırlar öncesine dayandığını ve Arap dünyası ile kardeşlik köprüleri kurma yönündeki politikasıyla daha da güçlendiğini kaydetti.


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