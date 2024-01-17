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Kurumsal Haberler

Mersinli balıkçılar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Aleyna Coşkun  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Mersinli balıkçılar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Mersin

Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda mesai yapan balıkçılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


Boğazda bir dev 

Balıkçılardan Ali Dilgil, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Mustafa Çiftçi'nin "İki gözüm", "Spor"da ise Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" başlıklı karesine oy verdi.


İki gözüm

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı fotoğrafını seçen Dilgil, "Hepsi birbirinden güzel, ilgimi çekti. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.


Kazananlar, kaybedenler

Ali Yüzgeç de "Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor"da da Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı karesini seçti.


Depremin umudu

Yüzgeç, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek" adlı fotoğrafını tercih etti.


Çaresiz hayatlar

Fotoğraflardan etkilendiğini anlatan Yüzgeç, emeği geçenleri kutladı.


Nehire karşı


Kimler gelmiş?


Yumruk


Ha gayret


Sema bebek

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