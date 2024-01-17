Mersinli balıkçılar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.
Mersin
Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda mesai yapan balıkçılar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Boğazda bir dev
Balıkçılardan Ali Dilgil, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Mustafa Çiftçi'nin "İki gözüm", "Spor"da ise Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" başlıklı karesine oy verdi.
İki gözüm
Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı fotoğrafını seçen Dilgil, "Hepsi birbirinden güzel, ilgimi çekti. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.
Kazananlar, kaybedenler
Ali Yüzgeç de "Haber" kategorisinde David Peinado'nun "Nehire karşı", "Çevre-Yaşam"da Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor"da da Emin Sansar'ın "Yumruk" başlıklı karesini seçti.
Depremin umudu
Yüzgeç, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" ve "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sema bebek" adlı fotoğrafını tercih etti.
Çaresiz hayatlar
Fotoğraflardan etkilendiğini anlatan Yüzgeç, emeği geçenleri kutladı.
Nehire karşı
Kimler gelmiş?
Yumruk
Ha gayret
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Sema bebek