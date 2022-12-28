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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Mersin Valisi Pehlivan "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy verdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

Sezgin Pancar   | 28.12.2022
Mersin Valisi Pehlivan "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Mersin



Pehlivan, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Pehlivan, çevre-yaşamda Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri", sporda da Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de triatlon heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Anadolu Ajansı fotoğraf sanatını teşvik ediyor"

Pehlivan, oylamadaki 85 fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Her fotoğrafın ait olduğu kategoriye göre güzel, anlamlı, kıymetli mesajları var." dedi.

Fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik eden Vali Pehlivan, şöyle konuştu:

"Seçmekte biraz zorlandık, gerçekten çok güzel kareler. Gerek dünyanın değişik ülkelerinde yaşanan zorlukları gerekse de güzel gelişmeleri ortaya koyan fotoğraflar. Hepsinin bir arşiv niteliği de var. Aslında fotoğraf, tarihin o anını adeta dondurup yüzyıllar boyunca yaşatmaya vesile oluyor, önemli bir sanat dalı. Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Anadolu Ajansı da bu yarışmayı her yıl düzenlemek suretiyle aslında fotoğrafçılığı, fotoğraf sanatını da teşvik ediyor, katkı sağlıyor. Anadolu Ajansına, daha nice yıllar ülkemize, memleketimize, habercilik alanındaki faaliyetlere bu güzel katkılarının artarak devamını diliyor ve bütün mensuplarına bu uğurda başarılar temenni ediyorum."

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