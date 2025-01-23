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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Mersin Valisi Pehlivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Serkan Avci  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Mersin Valisi Pehlivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Vali Pehlivan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan'dan bilgi aldı.

Bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" başlıklı fotoğrafını seçen Pehlivan, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "Masumiyet" adlı eserini oyladı.

Pehlivan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" fotoğrafını tercih etti.

Pehlivan, "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Havada asılı" başlıklı karesini seçti.

Vali Pehlivan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" başlıklı karelerini tercih etti.

"AA, takdire değer ve örnek çalışmalar yapıyor"

Vali Pehlivan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Oylamaya her yıl katıldığını belirten Pehlivan, "Ülkemizin en köklü basın yayın kuruluşlarının başında gelen Anadolu Ajansının muhabirlerinin, sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında haber peşinde koşarak nasıl bir emek ortaya koyduğunu görebiliyoruz." dedi.

Pehlivan, AA'nın kuruluşundan itibaren takdire değer ve örnek çalışmalar yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Özellikle zorlulukların, mezalimliklerin yaşandığı coğrafyalarda, Orta Doğu, Gazze, Lübnan'da ve son dönemde Suriye'deki gelişmeleri yakından takip eden, sadece oralarda değil dünyanın neresinde bir olay, gelişme varsa, insanlığı ilgilendiren bir hadise yaşanmışsa veya insanların haberdar olmasını gerektiren hususlar varsa Anadolu Ajansı çalışanları, ekipleriyle orada. Bu fotoğraflar onlara tanıklık ettiklerinin göstergesi."

Fotoğrafların tarihi önemine dikkati çeken Pehlivan, "Yılın Kareleri" oylamasında emeği geçenleri tebrik etti.

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