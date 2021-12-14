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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun tercihi 'Annenin feryadı' başlıklı fotoğraf oldu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, "Tüm fotoğraflar çok orijinal, güzel, seçim yapmak oldukça zor oldu." dedi.

Sezgin Pancar   | 14.12.2021
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun tercihi 'Annenin feryadı' başlıklı fotoğraf oldu Fotoğraf: Serkan Avci / AA

Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Su, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı tek tek inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği "Annenin feryadı" başlıklı fotoğrafa oy veren Su, yaşam kategorisinde tercihini İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" ile Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Su, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un çektiği "Kadınlar için daldı" başlıklı kareyi seçti.

Seçim yaparken zorlandığını belirten Vali Su, şunları kaydetti:

"Tüm fotoğraflar çok orijinal, güzel, seçim yapmak oldukça zor oldu. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten çeken arkadaşlarımız çok özel anları yakalamışlar. O yüzden seçim biraz zor oldu. Hatta bir kategoride birden fazla seçim yapma imkanı olup olmadığını sordum. Gerçekten güzel kareler. Hem dünyadan hem ülkemizden çok güzel anları yansıtıyor. Bu fotoğrafları çeken tüm arkadaşlara teşekkür ediyor, basın mensuplarına başarılar diliyorum."

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