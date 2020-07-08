Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,863.10
Altın
1,811.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Mersin Valisi Ali İhsan Su AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Mustafa Ünal Uysal   | 08.07.2020
Mersin Valisi Ali İhsan Su AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Mersin

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Vali Su, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Bölge Müdürü Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Firik, Vali Su'ya AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 42 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 134 bini geçti
Kovid-19 ülke yöneticilerini de vurdu

Benzer haberler

Mersin Valisi Ali İhsan Su AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Terör örgütü YPG/PKK üyesi kadın ikna sonucu teslim oldu

Sakarya Valisi Kaldırım'dan patlamada yaralananlara 'geçmiş olsun' ziyareti

'Istanbul Photo Awards 2020' jüri üyeleri yarışmada ödül alan fotoğrafları değerlendirdi

'Istanbul Photo Awards 2020' jüri üyeleri yarışmada ödül alan fotoğrafları değerlendirdi
Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı
Opera sanatçısı Hakan Aysev: Operayı kasabalara, köylere götürelim

Opera sanatçısı Hakan Aysev: Operayı kasabalara, köylere götürelim