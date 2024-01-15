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Kurumsal Haberler

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Teymur, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun Teymur, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ni oyladı.

Aleyna Coşkun  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Teymur, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

Mersin

Teymur, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam"da Emin Yoğurtcuoğlu'nun "Ateş dağı" adlı fotoğrafına oy veren Teymur, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" başlıklı karesini seçti.

Teymur, bu yıla özel eklenen "Deprem:Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" adlı eserini oyladı.

Fotoğrafları değerlendiren Teymur, "Tüm kategorilerdeki fotoğraflar etkileyici ve takdiri hak ediyor. Çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı muhabirlerini kutluyorum." dedi.

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