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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun oyu "Görev Tamam"a

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Merve Özlem Çakır   | 29.12.2022
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun oyu "Görev Tamam"a Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Kavcıoğlu, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2022 yılı boyunca çektiği "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev Tamam" isimli fotoğrafına oy veren Kavcıoğlu, bunun, Türkiye'nin bugün en güvenli ülkelerden birisi olmasında Mehmetçiğin gücünü gösteren en güzel fotoğraf olduğunu belirtti.


Görev tamam

Kavcıoğlu, "çevre-yaşam" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" isimli fotoğrafından yana kullandı. Gazze Şeridi'nden yansıyan bu fotoğrafın insanların inançları, yaşamları ve bağımsızlıkları uğruna mücadelelerini ortaya koyan çok güzel bir fotoğraf olduğunu ifade eden Kavcıoğlu, çocuğun duruşunun, özgürlüğün ve direnişin bir simgesi olduğunu söyledi.


Masumiyet

Spor kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi" isimli fotoğrafına oy veren Kavcıoğlu, fotoğrafın, azmin zaferinin bir yansıması olduğunu belirterek, insanların bütün engelleri her şeye rağmen aşabileceğini gösteren bir kare olduğunu belirtti.


Merve’nin servisi

Oylamanın ardından, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sitesine eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılan Kavcıoğlu, fidan sahibi de oldu.

Kavcıoğlu'nun sahiplendiği fidan Bayburt'a dikilecek.

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