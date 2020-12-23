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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez'in tercihi 'Hakkari zirvelerindeki tilki' oldu

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet Tarhan   | 23.12.2020
Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez'in tercihi 'Hakkari zirvelerindeki tilki' oldu

Ankara

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 2020'ye damga vuran olaylara ait fotoğrafları inceleyen Hernandez, haber, spor ve yaşam kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Hernandez, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" ve yaşam kategorisinde Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un sağlık personeli ile ilgili fotoğrafını seçmeye karar verdiğini kaydeden Hernandez, bunun nedeninin ise bu fotoğrafın "2020'yi birçok şekilde sentezlemesi" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Hernandez, bu fotoğrafı seçmesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Kovid-19 tam bir oyun değiştiriciydi ve toplum yeni bir yaşam tarzına uyum sağlamak zorunda kaldı. Bu zamanlarda Türkiye, Meksika ve dünyanın her yerinde özellikle doktorlar, hemşireler ve sağlık personelleri gibi pek çok kahramanlar vardı. Onlar, benim tüm teşekkür ve takdirlerime sahipler. Çünkü çoğu zaman hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve durmaksızın bizim güvende olmamızı sağlıyorlar."

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