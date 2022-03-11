Medya partneri AA'nın standı, Antalya Diplomasi Forumu'nda büyük ilgi görüyor
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Pilippo Grandi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı konuk, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Global İletişim Ortağı" Anadolu Ajansı'nın standı ziyaret etti.
Antalya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakan Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde, bölgesel ve küresel meselelerin tartışıldığı paneller, oturumlar ve ikili görüşmelerle devam ediyor.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ADF’de AA standını ziyaret etti
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto / Fotoğraf: Celal Güneş-AA
Diplomasinin nabzının tutulduğu ADF'nin medya partneri Anadolu Ajansı (AA), geçen yıl olduğu gibi bu yıl da forumda yerini aldı. 13 dilde yaptığı haber, fotoğraf ve görüntü yayınlarıyla forumu dünyaya taşıyan AA'nın standı yerli ve yabancı konukların ilgisini çekiyor.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake / Fotoğraf: Celal Güneş-AA
Yerli ve yabancı konuklardan gündeme dair açıklamalar
ADF'ye katılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, standı ziyaret etti. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile sohbet eden Flake, Grandi, AA ekibine de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Lübnan Dışişleri Bakanı Abadullah Buhabib / Fotoğraf: Celal Güneş-AA
Ayrıca Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Lübnan Dışişleri Bakanı Abadullah Buhabib, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Shen Han Tow, Guatemala'nın Ankara Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend AA ekibi ile bir araya geldi.
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete / Fotoğraf: Celal Güneş-AA
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete de standı ziyaret eden konuklar arasında yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.