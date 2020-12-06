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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Manisa Valisi Karadeniz'in tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Ahmet Bayram   | 06.12.2020
Manisa Valisi Karadeniz'in tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu Fotoğraf: Haluk Satır / AA

Manisa

Valilik makamında fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda"fotoğrafına oy verdi.

Vali Karadeniz, yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" ve Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma" başlıklı eserlerini seçti.

Karadeniz, sporda ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafı için oy kullandı.

Karadeniz, 100 yıl önce "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurma" misyonu ile kurulan AA'nın bugün de ürettiği haber, görüntü ve fotoğraflarla bu görevini hakkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını belirten Karadeniz, "Marifet iltifata tabidir, sözünden hareketle başarılı olanlara iltifat etmek, onurlandırmak hizmet verdiği kitlenin yükümlülüğüdür. Dereceye girsin girmesin, bu fotoğrafları çeken tüm fotomuhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu. 


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