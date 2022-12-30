Dolar
18.72
Euro
19.97
Altın
1,816.56
ETH/USDT
1,192.00
BTC/USDT
16,509.00
BIST 100
5,526.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Manisa Valisi Karadeniz için yılın fotoğrafı "Kar tünelleri"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ahmet Bayram   | 30.12.2022
Manisa Valisi Karadeniz için yılın fotoğrafı "Kar tünelleri" Fotoğraf: Yusuf Böyük/AA

Manisa

Vali Karadeniz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


Kar tünelleri

Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", spor kategorisinde de Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarını seçen Karadeniz, çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" karesine oy verdi.


Gece Uçuşu

Karadeniz, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA ekiplerinin çok güzel ve özel anları yakaladığını ifade etti.


Yüzücü

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CİMER'e 2022'de 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Bursları'na 2022'de 171 ülkeden yaklaşık 170 bin başvuru yapıldı
AYM, HDP'nin hazine yardımı hesabına bloke konulması istemini 6 Ocak'ta görüşecek
SGK müdürlüklerinde EYT'lilerin yoğunluğu sürüyor

Benzer haberler

Manisa Valisi Karadeniz için yılın fotoğrafı "Kar tünelleri"

Manisa Valisi Karadeniz için yılın fotoğrafı "Kar tünelleri"

Turkcell Genel Müdürü Erkan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "TOGG’un ilk yolculuğu" oldu

Türk Telekom CEO'su Önal'ın tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu" oldu

Endonezyalı turistler favori AA karelerini seçti

Endonezyalı turistler favori AA karelerini seçti
Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Görev tamam"

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Paçacı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Görev tamam"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Ekmek Teknesi" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet