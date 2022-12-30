Manisa Valisi Karadeniz için yılın fotoğrafı "Kar tünelleri"
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Manisa
Vali Karadeniz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Kar tünelleri
Haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", spor kategorisinde de Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" fotoğraflarını seçen Karadeniz, çevre-yaşam kategorisinde ise Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" karesine oy verdi.
Gece Uçuşu
Karadeniz, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA ekiplerinin çok güzel ve özel anları yakaladığını ifade etti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yüzücü