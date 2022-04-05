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Kurumsal Haberler

Manisa Valisi Karadeniz: AA doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışı ile kamuoyunu aydınlatmakta

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ahmet Bayram   | 05.04.2022
Manisa Valisi Karadeniz: AA doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışı ile kamuoyunu aydınlatmakta

Manisa

Karadeniz, mesajında, Anadolu Ajansının kurulduğu günden beri doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışı ile kamuoyunu aydınlattığını belirtti.

Türk milletinin Milli Mücadele'deki haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve aziz milleti gelişmelerden haberdar kılmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının ülkenin gurur kaynağı olduğunu aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele yıllarında başlayan toplumun gözü, kulağı olma vazifesini 102 yıldır başarıyla devam ettirmekte olan Anadolu Ajansı, üstlendiği misyonu, yayıncılık anlayışı ve ilkeleriyle milletimizin güvenini kazanmış bir kuruluştur. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren, yayın çizgisi ve kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansının 102'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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