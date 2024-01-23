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Kurumsal Haberler

Manisa Valisi Enver Ünlü'nün AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Türkiye yüzyılı" oldu

Manisa Valisi Enver Ünlü, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ahmet Bayram  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Manisa Valisi Enver Ünlü'nün AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Türkiye yüzyılı" oldu Fotoğraf: Yusuf Böyük/AA

Manisa

Ünlü, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki toplam 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" fotoğrafını seçen Ünlü, "Çevre-yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş?", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", ​​​​​​​fotoğrafını oylayan Ünlü, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" karesini seçti.

Vali Ünlü, AA foto muhabirleri ile muhabirlerini tebrik etti.

Gazze'de çekilmiş fotoğrafları çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Ünlü, "Pek çok basın mensubunun da şehit olduğu, hayatını kaybettiği bir ortamda, dünyanın bu yaşanan zulümden, katliamdan ve soykırımdan haberdar edilmesi çok anlamlı." ifadelerini kullandı.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafına oy verdiğini belirten Ünlü, şöyle dedi:

"Haykırış; bütün dünyaya aslında bir mesaj. Bu katliamı, bu soykırımı, bu vahşeti durdurun anlamında. Bütün insanlığın bu sese, bu çağrıya, bu haykırışa kulak vermesi ümidiyle... Bu fotoğraflar, inşallah dünyada bir uyanışa, Gazze'yle ilgili artık daha radikal kararlar almaya bütün devletleri, bütün milletleri sevk eder diye ümit ediyorum. İnşallah bu haykırışı sağır kulaklar duyar. Bu haykırışa kulak verirler ümidiyle bu fotoğrafı seçtim."

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