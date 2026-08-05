Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Shaffieq, AA'yı ziyaret etti Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Shaffieq'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran ağırladı.

Karagöz, Shaffieq'e Anadolu Ajansının küresel haber yapılanmasını, çalışma usulüne ve faaliyetlerini anlattı.

Özhan da AA'nın tarihinin yanı sıra haber ve teknoloji alanlarındaki çalışmalarına ilişkin Büyükelçi Shaffieq'e sunum yaptı.

Shaffieq, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı.

AA Genel Müdürü Karagöz'ün Shaffieq'e Kanıt, Tanık ve Sanık kitaplarını hediye etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Özhan ile Shaffieq, AAtölye Sergi Salonu'nda bulunan, 15 Temmuz darbe girişimine ait tarihi karelerin güncel fotoğraflarla buluştuğu "O Gece" sergisini de gezdi.