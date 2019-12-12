Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
109,279.20
Altın
1,474.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bodrum'da hasara yol açan hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Malezyalı milletvekili Maria 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'ı seçti

Malezya Halkın Adaleti Partisi milletvekillerinden Maria, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak favori fotoğraflarını belirledi.

Ömer Faruk Yıldız   | 12.12.2019
Malezyalı milletvekili Maria 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'ı seçti Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Kuala Lumpur

Malezya Halkın Adaleti Partisi (PKR) milletvekillerinden Maria Chin Abdullah, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Maria, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.


Gazze'de enkazlar arasında iftar

Haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar" fotoğrafını seçen Maria, yaşam kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafından yana kullandı.

Maria, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını oyladı.


Beytullah'ın azmi

Milletvekili Maria, AA muhabirine, "Haber kategorisinde Gazze fotoğrafını seçtim, çünkü burada insanların yaşadıkları bütün sorunlara rağmen bir araya gelme ve sevdikleri bir şeyi yapma kararlılığını gördüm." ifadesini kullandı.


"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

Diğer kategorilerdeki fotoğraf seçimlerine ilişkin Maria, "Yaşam kategorisinde kış günü okula giden çocuklar beni çok etkiledi. Malezya'nın Sabah ve Sarawak eyaletlerinde de aynı zor şartlarda okula giden çok sayıda çocuk var. Spor kategorisinde de paralimpik yüzücü tercihim oldu. Bir kişi yaşadığı tüm zorluklara rağmen bu tür yarışlara katılabilmelidir ve buradaki genç de bu azmi göstermiş." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir

Benzer haberler

Malezyalı milletvekili Maria 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'ı seçti

Malezyalı milletvekili Maria 'Gazze'de enkazlar arasında iftar'ı seçti

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yücel'in tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Mustafa Kartoğlu'nun tercihi 'Suriye'de saldırının hedefi çocuklar' oldu

Sümeyye Boyacı 'Beytullah'ın azmi' fotoğrafını seçti

Sümeyye Boyacı 'Beytullah'ın azmi' fotoğrafını seçti
Asker selamının mimarı Uygun'un tercihi

Asker selamının mimarı Uygun'un tercihi
İYİ Parti Genel Başkan Akşener'in seçimi 'Millilerden asker selamı' oldu

İYİ Parti Genel Başkan Akşener'in seçimi 'Millilerden asker selamı' oldu