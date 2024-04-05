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Kurumsal Haberler

Malatya Valisi Yazıcı, Anadolu Ajansı kendini sürekli geliştirerek ilk günkü anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.

Orhan Yoldaş  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Malatya Valisi Yazıcı, Anadolu Ajansı kendini sürekli geliştirerek ilk günkü anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir

Malatya

Yazıcı, yayımladığı mesajda, AA'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, milli mücadelenin haklılığını dünya kamuoyuna duyurmak ve milleti gelişmelerden haberdar etmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.

Basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil eden Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, kuruluşunun 104. yılında da kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren, halkımız için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren milli Ajansımız, ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanların başarılarının devamını diliyorum."

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