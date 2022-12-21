Malatya Valisi Hulusi Şahin "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Yangın müdahalesi" fotoğrafını seçti
Malatya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Malatya
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Şahin, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.
Yangın müdahalesi
Haber kategorisinde Vera Katkova'nın "Bağlantı duman altında" başlıklı fotoğrafını seçen Vali Şahin, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğrafı için oy kullandı.
Bağlantı duman altında
Şahin, tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.
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Beygir gücü