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Kurumsal Haberler

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Volkan Kaşik   | 06.04.2022
Malatya Valisi Aydın Baruş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Malatya

Vali Baruş mesajında, işgal altında olduğu yıllarda halkın haklı sesini tüm dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansının önemine işaret etti.

AA'nın bir asırdır doğru, güvenilir haber anlayışını teknolojik gelişmelerle donatılmış dinamik personeliyle birleştirerek dünyadaki haber ajansları arasında yer aldığını aktaran Baruş, "Başarı dolu haberciliğinin artarak bundan sonra da ülkemizin sesi olmayı sürdürmesi dileğiyle tüm çalışanlarını kutlar, nice yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.

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