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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Madencilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Zonguldak'ta madenciler, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gökhan Yılmaz   | 14.12.2019
Madencilerin tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Gökhan Yılmaz / AA

Zonguldak

"Karaelmas" olarak bilinen kömürü yeryüzüne çıkaran maden işçileri, AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, haber, yaşam ve spor kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Maden işçisi Muhammet Duman, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

20 yıllık madenci Ahmet Keskin de haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Tasavvuf rüzgarı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları seçti.

Muhammet Duman, AA muhabirine, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorlandıklarını söyledi.


Millilerden asker selamı

Fotoğrafların günümüzü yansıttığını anlatan Duman, şöyle konuştu:

"Fotoğrafları inceledim ve seçtim. Her yıl bu oylamanın olması çok güzel. Böylelikle olan bitenleri görüyoruz. Ben fotoğrafları seviyorum ve fotoğrafla ilgileniyorum. Dünyanın birçok yerinde farklı fotoğraflar çekiliyor. Anadolu Ajansı bunları bizim önümüze getiriyor. Hepsi sağ olsun. Biz ne kadar zor şartlarda yer altında çalışsak da onlar da zor şartlar altında yer üstünde çalışıyorlar. Çeşitli insanlarla, çeşitli yerlerle karşılaşıyorlar. Her işin bir zorluğu vardır. Bizler de madenciler olarak gurur duyuyoruz."

Ahmet Keskin de fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Dünyada çeşitli alanlarda yaşananlar çekilmiş. 'Millilerden asker selamı'nı seçtim. Futbolcularımız askerlerimize destek olması hoşuma gitti. Her yıl bu oylamanın yapılması güzel, yayılarak devam etmesi daha da güzel olur." dedi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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