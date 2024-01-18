Dolar
30.14
Euro
32.80
Altın
2,011.49
ETH/USDT
2,526.70
BTC/USDT
42,590.00
BIST 100
8,079.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi "Takım çalışması" karesine oy verdi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sümeyye Dilara Dinçer  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi "Takım çalışması" karesine oy verdi Fotoğraf: Ahmet Alican Koç/AA

Ankara

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Matis, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Takım çalışması

Oylamaya, "Deprem: Umut" kategorisiyle başlayan Matis, 6 Şubat sabahı nasıl uyandığını hiç unutmayacağını belirterek Eren Bozkurt imzasını taşıyan "Takım Çalışması" başlıklı fotoğrafı seçti.

Matis, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Kimler gelmiş" fotoğrafını seçerek Bursa'nın Karacabey ilçesinde "Yaren" isimli leyleğin, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesinin çok özel olduğunu ve bu dostluğu zamanında takip ettiğini kaydetti.


Kimler gelmiş?

Macaristan'da da çok fazla leylek olduğunu ifade eden Matis, köyünde elektrik direklerine yuva yapan leyleklerden bahsetti.


Dağcılar görev başında

"Haber" kategorisinde, Macar arama kurtarma ekibinin yer aldığı "Dağcılar Görev Başında" başlıklı, Mustafa Ünal Uysal imzalı fotoğrafı seçen Büyükelçi Matis, arama kurtarma operasyonunu anlattı. Matis, "Bu kurtarma operasyonu sayesinde Türkiye yine bir rekorun sahibi oldu. Çünkü en derinden yapılan kurtarma faaliyeti Türkiye'de gerçekleşti." diye konuştu.


Bisikletçiler

Matis, spor kategorisinde ise "Bisikletçiler" başlıklı fotoğrafı seçerek bunun, spor ve ülkenin tanıtımı arasındaki ilişkiyi yansıtan bir fotoğraf olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Altınok: Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız
Şehir Hatları 173. yaşını kutluyor
İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yarın 9 ilde beklenen aşırı yağışlara karşı uyarı

Benzer haberler

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi "Takım çalışması" karesine oy verdi

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi "Takım çalışması" karesine oy verdi

Hatay Valisi Masatlı "Yıkım" karesine oy verdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Hoş geldin" fotoğrafına oy verdi

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türk Kızılay Başkanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Atletizmde olimpiyat hedefi kürsü

Atletizmde olimpiyat hedefi kürsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet