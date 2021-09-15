Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten AA'ya ziyaret
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.
Karagöz, Matis'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Büyüklelçi Matis de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.