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Kurumsal Haberler

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten AA'ya ziyaret

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

15.09.2021
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten AA'ya ziyaret

Ankara

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Matis'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Büyüklelçi Matis de iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

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