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Kurumsal Haberler

Macaristan'da AA'nın yayınlarının da sergilendiği kitap fuarı açıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Anadolu Ajansının (AA) yayın dünyasına kazandırdığı eserlerin de sergilendiği Uluslararası Budapeşte Kitap Fuarı açıldı.

Aşkın Kıyağan  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Macaristan'da AA'nın yayınlarının da sergilendiği kitap fuarı açıldı

Burgenland

Budapeşte Kitap Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle Türkiye'nin kültür, sanat, tarih ve edebiyatını tanıtacak çeşitli etkinliklerin yapılacağı "Türkiye Ulusal Standı" yer alıyor.

Çok sayıda yazar, uzman ile akademisyenin alanlarında sunum ve tanıtım yapacağı fuarda açılan Türk standında, AA'nın hazırladığı yayınlar da bulunuyor.

Pazar gününe kadar sürecek fuarda, Türkçe ve Macarca dillerindeki karşılıklı ödünç kelimelere vurgu yapan "Kelimelerin Birleştirici Gücü" isimli illüstrasyon sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Ticaret Odasınca, Türkiye'nin yayıncılık sektörünün yurt dışındaki hacminin geliştirilmesi amacıyla telif görüşmeleri de yapılacak.

Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen ve kısa adı "TEDA" olan "Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi" kapsamında yabancı dillere çevrilen kitapların da bulunduğu 900 eser sergileniyor.

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