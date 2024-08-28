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Kurumsal Haberler

Libyalı gazetecilere yönelik "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın sertifika töreni yapıldı

İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA) Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi koordinasyonuyla Libyalı gazetecilere yönelik AAtölye'de düzenlediği "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın kapanış ve sertifika töreni yapıldı.

Büşranur Koca  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Libyalı gazetecilere yönelik "Görsel Habercilik Etkileşim Programı"nın sertifika töreni yapıldı Fotoğraf: Betül Abalı - AA

Ankara

AA Genel Müdürlüğündeki AAtölye'de gerçekleştirilen törenin açılış konuşmalarını, AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim Merkezi Genel Müdürü Mohamed Juma Ali Abu Helga yaptı.

Öztürk, konuşmasında, köklü bir kurum olan AA'nın tecrübeli çalışanlara sahip olduğunu belirterek, eğitimin verimli geçtiğini umduğunu dile getirdi.

Libyalı gazetecileri misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Öztürk, AA'nın zaman zaman eğitimler, ortak projeler ve işbirlikleriyle dünyanın dört bir yanından gazetecileri ağırladığını vurguladı.

Öztürk, eğitim alan gazetecilerle bir gün tekrar karşılaşmayı umduğunu söyledi.

Abu Helga da, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın, gelecekte yapılacak işbirlikleri için mükemmel bir başlangıç olduğunu belirten Abu Helga, katılımcıların eğitimden memnun kaldıklarını söyledi.

Abu Helga, medya aracılığıyla gerçeklerin kamuoyuna ulaştırılmasının önemine de değindi.

Konuşmaların ardından gazetecilere sertifikaları verildi.

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