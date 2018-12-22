Kütahya Valisi Toraman 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Toraman, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Vali Toraman, "haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", "yaşam" kategorisinde, İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi", "spor" kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran Kırana" başlıklı fotoğrafını oyladı.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini ifade eden Toraman, "Anadolu Ajansı muhabirlerince çekilen fotoğraflar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde ilgi gören, dikkat çeken fotoğraflar. Çektikleri fotoğraflarla Türkiye'nin adını dünyaya duyuran AA muhabirlerini tebrik ediyorum." dedi.

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Muhabir: Muharrem Cin